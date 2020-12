Cemae promove festa de Natal no formato drive-thru em meio à pandemia

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 14:27 horas

Barra Mansa– A festa de Natal dos alunos do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae) aconteceu nesta quinta-feira (17), em sistema drive-thru, devido à pandemia. A confraternização ocorreu no Parque da Cidade, no Centro, e cumpriu todos os protocolos de prevenção e segurança ao novo coronavírus. Toda equipe disciplinar utilizou máscara e distribuiu álcool em gel para os participantes.

Os os alunos especiais da rede pública de ensino também ganharam presentes, como acontece tradicionalmente todos anos. A coordenadora do Cemae, Sônia Coutinho, relembrou que nas edições anteriores o grupo reuniu mais de 800 crianças e adolescentes e enfatiza. “É gratificante e uma grande emoção realizar o evento, mesmo sem poder reunir todos como sempre foi feito”.

No evento estavam presentes, além das crianças, os familiares dos alunos. Uma delas foi a mãe do Davi, Aparecida Márcia, que aprovou o novo modelo. “É uma interação boa com os colegas e professores, apesar da distância durante esse ano, posso ver como esse momento de confraternização é uma alegria para eles”.

A confraternização, além de encerrar o ano letivo, promove a inclusão entre os adultos que eram da classe especial e passaram a integrar a oficina profissionalizante, que confeccionam os presentes das crianças. A assistente social, Bruna Resende, ressaltou a importância dessa inclusão. “Os ex-alunos da classe especial encontram aqui uma oportunidade de ter o primeiro emprego e trabalhar com as crianças especiais”.

Estavam presentes no evento Sônia Coutinho, coordenadora do Cemae e a vereadora eleita, Luciana Alves.