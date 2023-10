Cemitério Municipal de Volta Redonda espera receber 10 mil pessoas no feriado de Finados

Volta Redonda – O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda, espera receber 10 mil pessoas no feriado de Finados, 2 de novembro. O local vai permanecer aberto, das 7h às 17h, para o público prestar suas homenagens aos entes queridos.

Para receber bem os visitantes, o cemitério passou pelos serviços de capina, roçada, caiação, com a demarcação de vagas para estacionamento de veículos e sinalização, promovidas pelas secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Haverá ainda uma programação religiosa, com duas missas – às 8h e às 16h – na área externa, próximo às capelas mortuárias. O diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, comentou que a administração vai disponibilizar ainda banheiros químicos ao longo do cemitério.

“A expectativa neste ano é que 10 mil pessoas passem por aqui. Por isso, preparamos o espaço para receber os visitantes, priorizando os serviços de capina e as vagas para estacionamento. Atualmente, o Cemitério Municipal conta com 17.640 locais para sepultamentos, entre túmulos e gavetas”, disse o diretor.