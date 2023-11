Cemitério Municipal de VR recebe cerca de 10 mil visitantes no Dia de Finados

Volta Redonda – Cerca de dez mil pessoas passaram pelo Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro, no bairro Retiro, nesta quinta-feira (2), feriado de Finados, entre 7h e 17h, informa a prefeitura.

Os horários mais movimentados coincidiram com a programação religiosa. Duas Missas, uma às 8h e outras às 16h, foram celebradas na área externa, próximo às capelas mortuárias.

Segundo o governo municipal, o cemitério passou pelos serviços de capina, roçada, caiação, com a demarcação de vagas para estacionamento de veículos e sinalização, promovidas pelas secretarias municipais de Infraestrutura (SMI) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

“O Dia de Finados é, com certeza, o dia de maior movimento no Cemitério Municipal, por isso, disponibilizamos também banheiros químicos para atender os visitantes”, disse o diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, afirmando que a visitação ocorreu de forma tranquila durante todo o dia.