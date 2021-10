Cemitério Municipal Isidório Ribeiro recebe últimos ajustes para o Dia de Finados

Matéria publicada em 29 de outubro de 2021, 15:36 horas

Para evitar aglomerações, cinco missas vão acontecer na Igreja São José do Operário, na entrada da Vila Brasília no dia 2 de novembro

Volta Redonda – Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estão concluindo os últimos retoques na limpeza e manutenção do Cemitério Bom Jardim Isidório Ribeiro, no Retiro. O serviço visa deixar o espaço pronto para receber visitantes no Dia de Finados, dia 2 de novembro, na próxima terça-feira. Para evitar aglomerações, cinco missas estão programadas para acontecer na Igreja São José do Operário, na entrada da Vila Brasília.

Segundo o administrador do local, Maurício Pio Chaves, no Dia de Finados a Guarda Municipal estará presente auxiliando o trânsito e a segurança do cemitério. O horário de funcionamento do local para visitas será das 7h às 17h30. Já as missas ocorrerão às 7h, 9h, 10h30, 15h e 17h.

“Dentro do possível, estaremos atendendo o público com as devidas restrições de distanciamento social e uso de máscaras. Não teremos missa no cemitério. As missas celebradas pelo Dia do Finados irão acontecer na Igreja da Comunidade Eclesial São José do Operário, onde serão rezadas cinco missas. Assim, conseguiremos evitar as aglomerações e o público católico poderá assistir às missas na Igreja mais próxima, na entrada da Vila Brasília”, explicou o administrador Maurício Chaves.

A orientação é que os visitantes usem máscaras, respeitem o distanciamento social e higienizem as mãos. É recomendado que os maiores de 60 anos ou menos de 10 ou integrantes dos chamados grupos de risco não participem das missas.

As capelas do Cemitério Bom Jardim Isidorio Ribeiro tem capacidade para realizar até cinco velórios simultâneos. De acordo com Maurício, se houver algum falecimento no dia de pessoa com Covid-19, não haverá velório.

“O corpo vai direto para o sepultamento. Se for outra situação, os familiares poderão utilizar a capela mortuária para duas horas de velório”, afirmou.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidorio Ribeiro fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, 810, Retiro.