Centenas de pessoas acompanham tradicionais encenações da Paixão de Cristo em BM

Barra Mansa – A tradicional encenação da Paixão de Cristo, no distrito de Rialto, em Barra Mansa, levou às ruas diversas pessoas, nesta sexta-feira (29). A iniciativa, que é promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Cultura, tem como objetivo marcar a data na qual Cristo foi julgado, morto e crucificado, de acordo com a crença cristã. A Paixão de Cristo relata os últimos dias de Jesus na terra, antecedendo o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa, encerrando a Semana Santa. A encenação também aconteceu no bairro Vista Alegre, na Estrada Quatis-Vista Alegre.

You may also like