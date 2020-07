Central de Apoio Psicológico de Volta Redonda tem dois novos números para atendimento

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 19:10 horas

Volta Redonda- A Central de Apoio Psicológico para ajudar moradores impactados com o isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus conta com dois novos números para atendimento: (24) 99328-4238 e (24) 99305-6144. Desde segunda-feira, dia 13, os novos números estão disponíveis para à população.

A Central foi criada pela Prefeitura de Volta Redonda e funciona com 10 profissionais no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e já realizou mais de 300 atendimentos desde que foi criada, há cerca de três meses. Entre as principais queixas dos usuários do serviço estão as crises de ansiedade e de pânico. O prefeito Samuca Silva ressaltou que o serviço foi criado para dar suporte às pessoas no período de isolamento social.

– Sabemos que algumas pessoas podem ter mais dificuldades do que outras para enfrentar esse período de isolamento. Por isso, logo no início da pandemia criamos esse atendimento por telefone. É a forma que encontramos de cuidar dessas pessoas enquanto elas ficam em casa e a prefeitura cria estratégias para evitar a proliferação do vírus na cidade – disse o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, destaca que algumas pessoas já têm algum tipo de transtorno que podem ser piorados durante o isolamento.

– Esse serviço está ajudando também as pessoas que já possuem algum tipo de fobia ou TOC e que podem sofrer ainda mais durante esse período. Nossa equipe está à disposição de todos que precisarem nesse momento difícil que estamos vivendo – ressaltou a secretária.