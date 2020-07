Centro comercial do bairro Retiro passa por sanitização contra a Covid-19

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 16:28 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda continua na luta contra a Covid-19, o Novo Coronavírus. Neste domingo, dia 26, com a reabertura das atividades econômicas, as ruas do centro comercial do bairro Retiro passaram por ação de sanitização e higienização. Todos os dias as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) fazem o serviço na cidade, atuando em pontos estratégicos de comum aglomeração.

Neste sábado, dia 25, foi a vez da Vila Santa Cecília passar pela sanitização. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, destacou que a sanitização é uma das diversas ações de combate a Covid-19 na cidade. “Nossas equipes atuam diariamente realizando esse serviço, principalmente nos centros comerciais, unidades de saúde e pontos onde há maior fluxo de pessoas. Esses serviços não têm prazo para terminar na cidade. Tudo o que podemos estamos fazendo nesse combate a Covid-19”, disse o secretário.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso, Hospital de Campanha, Centro Municipal de Saúde, entre outros.

A ação ainda beneficiou locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.