Centro de Barra Mansa passa por sanitização

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 15:37 horas

Barra Mansa– As praças do Centro da cidade, a Rodoviária Shopping e o Centro do Idoso, no bairro Ano Bom, passaram por sanitização contra o novo coronavírus, nesta quinta-feira, dia 12. Todo o serviço é feito pelas equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) respeitando as normas de segurança e prevenção ao vírus, com o intuito de proteger os colaboradores e a população.

Na orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador dos serviços, o produto utilizado deve constar de água tratada com acréscimo de solução de hipoclorito de sódio, com 500 mg/L de cloro na composição.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, enfatizou a importância do trabalho.

– Este serviço feito pelo Saae vem acontecendo ao longo de todo esse período de pandemia e tem alcançado êxito. A autarquia está conseguindo combater a disseminação da doença em Barra Mansa e vamos continuar trabalhando para proporcionar o melhor para os munícipes – disse Fanuel.