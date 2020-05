Centro de Barra Mansa recebe serviço de higienização para evitar Covid-19

Matéria publicada em 13 de maio de 2020, 18:32 horas

Barra Mansa– As avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite receberam nesta quarta-feira, dia 13, desinfecção para evitar a contaminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Uma equipe do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), fez a aplicação do produto, nas calçadas e nas faixadas, incluindo grades e portões dos estabelecimentos comerciais. O produto tem em sua composição cloreto de amônio, tensoativo não iônico, essências, corantes, entre outros.

O objetivo da autarquia é que, nos próximos dias, todo o município passe pela higienização. De acordo com o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, a autarquia adotou diversas iniciativas, como lavagens e desinfecção em locais com fluxo contínuos de pessoas.

– Nossa intenção é garantir que Barra Mansa seja constantemente higienizada. Optamos em começar nos bairros e locais onde há maior circulação de pessoas, para evitar a propagação do vírus. Apesar de estarmos trabalhando com uma equipe reduzida, nossa intenção é aumentar o efetivo de profissionais realizando esse serviço, para que, em breve, todo o município esteja devidamente higienizado – explicou o diretor.

O gerente de coleta de resíduos sólidos, Isaías Gomide, falou sobre a realização dos trabalhos.

– Nós estamos dando continuidade nos serviços de limpeza, com foco na garantia da segurança dos munícipes. Promovemos a higienização de lugares como pontos de ônibus, postos de saúde e praças – disse.

Os trabalhos de lavação, higienização e desinfecção têm seguido as normas de orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sendo utilizado água tratada com acréscimo de solução de hipoclorito de sódio, com teor de 500 mg/L de cloro, residual livre, para desinfecção de áreas externas com alta propriedade de desinfecção.

Diversas localidades do município receberam esse cuidado recentemente, como ponto de ônibus, academias de ginástica ao ar livre, praças, calçadas, UPA do Centro e da região Leste e asilos. Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) tem destinado uma equipe para realizar a desinfecção no município.