Centro de Diagnóstico por Imágem do Hospital de Emergência realiza multirão de exâmes neste feriado de 2 de novembro

Resende – Neste feriado de 2 de novembro, de Finados, a Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove um novo mutirão de exames de ultrassonografia no Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), que fica no Hospital Municipal de Emergência. Ao todo são previstos 70 exames, das 8h às 12h.

Destes 70 procedimentos, são 50 ecocardiogramas e 20 vasculares. Vale reforçar que os exames são para pacientes previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde.

-Os mutirões são feitos para tornar mais prático e acessível o atendimento à população. Os exames são fundamentais para o diagnóstico preciso de diversas doenças. Vamos aproveitar o feriado para atender mais pessoas, pois sabemos que muitos não conseguem ir no horário comercial por conta da rotina e trabalho. Por isso, reforçamos que é importante que os pacientes mantenham seus dados telefônicos e cadastros atualizados junto às unidades de saúde, para que as equipes entrem em contato – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Mutirão na Santa Casa

Nesta quarta-feira, dia 1°, o Centro de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa também realiza um mutirão de exames em horário estendido, contemplando os pacientes previamente agendados. A ação iniciou às 7h e seguirá até às 22h. Foram agendados exames de ressonância magnética, ultrassonografia e mamografia.

Vale destacar que o Centro de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa foi inaugurado em agosto, construído do zero. A unidade de saúde conta com cinco salas, sendo de raio-x, tomografia, ressonância magnética, mamografia e ultrassonografia. Além de armazenar o aparelho de ressonância magnética, tornando Resende o primeiro município da região das Agulhas Negras a ter este equipamento para atender o SUS.