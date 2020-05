Centro de Educação Especial vai atender mais de 200 alunos em Itatiaia

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 08:15 horas

Itatiaia – As obras de construção do Centro de Educação Especial de Itatiaia seguem, mesmo durante a pandemia de Covid-19, e devem ser concluída até o final deste semestre. A unidade, que fica no bairro Vila Odete, tem capacidade para 243 alunos com necessidades especiais/da rede pública de ensino. O Centro contará com equipe multiprofissional (fonoaudiólogos, psicólogos, neuropediatras, entre outros), permitindo um tratamento e diagnóstico mais individualizado do aluno, levando em consideração as particularidades de cada um.

De acordo com o projeto, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento, a unidade contará com 02 salas de aula, 07 salas de aula com atendimento clínico, 02 banheiros para portadores de necessidades especiais, sendo 01 feminino e um masculino, uma área central com sala de administração, 01 sala arquivo, 01 copa e 01 banheiro de uso masculino e feminino.

Amarildo Veiga Ferri, Secretário de Educação, ressalta a importância da construção de um espaço direcionado para a educação especial.

— O Centro é fundamental para preparar esses alunos para a vida, já que o atendimento especializado ajuda a entender e potencializar suas características particulares — finalizou.