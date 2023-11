Centro de Reabilitação Física de Volta Redonda recebe novos equipamentos

Volta Redonda -O Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) está recebendo novos equipamentos e implementos de tecnologia, que servirão para otimizar os tratamentos oferecidos à população de Volta Redonda. Eles estão sendo direcionados para melhorar os tratamentos no setor de Ortopedia, que é a principal demanda do CEMURF atualmente. Cerca de 2.600 atendimentos são realizados mensalmente no local.

Entre os novos materiais recebidos pelo CEMURF – criado em 2004, durante o segundo mandato do governo Neto – estão o ultrassom, Tens (usado para alívio da dor em processos crônicos ou agudos), laser, massageador, kit de liberação miofascial, bolas e equipamentos para fortalecimento, entre outros.

O espaço funciona com atendimento ambulatorial e em conjunto com o Centro de Reabilitação em Pós-Operatório de Cirurgia Ortopédica e Saúde do Trabalhador Otacílio José da Costa, especializado em pós-operatório do membro superior e membro inferior, coluna e acupuntura e fibromialgia. Na clínica da dor são realizados osteopatia, pilates e RPG.

De acordo com a coordenadora municipal de Fisioterapia, Luciana Lopes Costa, a chegada dos novos aparelhos vai otimizar os procedimentos de tratamento fisioterápico no setor.

“Vamos oferecer inúmeras melhorias na qualidade, possibilitando, principalmente, uma abordagem mais rápida aos pacientes. Isso vai ao encontro do principal problema em nosso setor, que foi o aumento exponencial na procura pelo serviço de fisioterapia no município de Volta Redonda, que é referência em nossa região”, disse a coordenadora.

Como receber o atendimento

A Fisioterapia Municipal do CEMURF funciona no Acesso Amarelo do Estádio da Cidadania; para ter acesso ao serviço, os pacientes precisam ser moradores de Volta Redonda e terem sido encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), pelos Hospitais São João Batista, Dr. Munir Rafful (Retiro) ou pelo Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), da rede estadual de saúde. A primeira etapa do processo é a avaliação feita por um fisioterapeuta; em seguida, o paciente é encaminhado para a especialidade mais adequada à sua necessidade e que dará início ao tratamento, em um total de dez a 20 atendimentos.

Os atendimentos também são realizados nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Dom Bosco, Vila Mury, Retiro II, Siderlândia, Conforto, Água Limpa, Vila Rica e Três poços, e ainda pelo Programa de Atendimento Domiciliar em Fisioterapia, que atende a pacientes acamados. Eles seguem o protocolo de avaliação dos profissionais de fisioterapia, que os encaminham para o setor indicado para o melhor atendimento de cada patologia.

Serviço

O Centro de Reabilitação Física de Volta Redonda funciona no Estádio Raulino de Oliveira, situado na Rua 552, no bairro Jardim Paraíba. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h ao meio-dia e das 13h às 18h. O agendamento da avaliação após encaminhamento pela Unidade de Saúde, hospitais ou Into deve ser feito das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h.

Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.