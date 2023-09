Centro de Saúde do Trabalhador com sede em Volta Redonda faz ação voltada para caminhoneiros

Volta Redonda – O Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest) Médio Paraíba I, com sede em Volta Redonda, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), promoveu ação voltada para a saúde dos caminhoneiros. O evento, nessa terça-feira (26), que também contou com a participação do Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e secretaria de Saúde de Barra do Piraí, aconteceu em alusão ao encerramento da Semana Nacional do Trânsito, comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

O coordenador do Cerest Médio Paraíba I, Carlos Amaro, lembrou que a ação, realizada no Posto da PRF da BR-393, em Barra do Piraí, também teve apoio de alunos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e acadêmicos de Medicina do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). “Aproximadamente 65 profissionais de diversas áreas atuaram das 9h às 14h, e atenderam 110 caminhoneiros”, falou Amaro.

Os caminhoneiros passaram por avaliação médica com verificação de pressão arterial, glicemia, índice de massa corporal, orientação nutricional e orientação postural com fisioterapeutas, além de verificação de acuidade visual, audição e força. Também foram oferecidas vacinas como a dT (diarreia e tétano), Hepatite B, Bivalente contra a Covid-19. Os participantes também assistiram ao cinema da PRF e receberam orientação sobre segurança nas estradas e prevenção de acidentes.

“O calendário de eventos pela saúde do caminhoneiro é definido pela Polícia Rodoviária Federal e o Cerest Médio Paraíba I, que abrange os municípios de Barra do Piraí, Piraí, Valença e Rio da Flores, além de Volta Redonda, que é a cidade sede, apoia ainda ações do tipo em Angra dos Reis”, falou Carlos Amaro.