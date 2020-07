Centro do Idoso de Barra Mansa oferece atendimento psicológico online na pandemia

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 14:21 horas

Barra Mansa- O Centro do Idoso, localizado no bairro Ano Bom, está oferecendo gratuitamente atendimento psicológico online durante o período de pandemia à população com 60 anos de idade ou mais. Os atendimentos são realizados por três psicólogas credenciadas junto ao Conselho Regional de Psicologia, que se revezam nas terapias. O agendamento está sendo feito através do telefone: (24) 3328-6516.

O tempo médio de espera para as consultas psicólogas online é de três dias. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, conforme explicou o coordenador da instituição, Jessé Luiz Mendes de Oliveira Trindade, que comentou ainda sobre o isolamento social dos idosos.

– É uma medida de proteção e cuidado, mas que está afetando o estado psicológico especialmente da população mais velha. Para tornar a situação mais amena, o Centro do Idoso disponibilizou atendimento psicológico online ou por telefone a fim de oferecer suporte emocional aos assistidos pelo órgão – explicou.

Jessé Luiz detalhou que a pandemia também reduziu o número de consultas presenciais nas mais diversas especialidades e momentaneamente paralisou as atividades sociais promovidas pelo Centro do Idoso. “Por medidas de prevenção, mantivemos apenas as consultas de urgência”.

Paralelamente, o Centro do Idoso está realizando a campanha #fiqueemcasafiqueseguro. Como desdobramento da iniciativa, os idosos enviam fotos retratando o dia a dia em suas casas. As imagens são exibidas no painel televisivo da instituição.