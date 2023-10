Centro Esportivo Parque da Mangueira recebe atividades de lazer neste sábado

Paraty – O prefeito Luciano Vidal inaugura, na manhã deste sábado (21), a segunda etapa do Centro Esportivo Parque da Mangueira. Durante o dia, haverá atividades de lazer e competições esportivas envolvendo os equipamentos entregues à comunidade. Dentre as modalidades estão futebol veterano, futebol sub 11 e 13, skate, futvolêi e brincadeiras para a criançada. O Centro Esportivo fica na Rua Dona Mariana, no Parque da Mangueira.