Centro Pop de Resende passa a funcionar em novo endereço

Resende – O serviço do Centro Pop de Resende, ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está de endereço novo. O programa agora está sediado na Rua Eduardo Cotrim, número 36, Centro, com um espaço mais confortável e adequado para receber a população que utiliza o serviço. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), o local vai oferecer melhores condições, com um espaço mais amplo e arejado. Além disso, o serviço estará mais próximo do abrigo, outro serviço que muitas dessas pessoas utilizam para passar as noites.

– Com a mudança teremos um espaço de convivência mais humanizado, com mais proximidade com as pessoas e condições para desenvolver um trabalho mais efetivo. O Centro Pop desenvolve um trabalho fundamental no processo de busca por mais dignidade para as pessoas em situação de rua. Continuaremos com todo empenho, empatia e profissionalismo – comentou a secretária Jacqueline Primo.

Além da recepção presencial, o serviço também conta com um telefone, que pode atender e tirar dúvidas da população. O número é o (24) 3360-9739.

Serviço do Centro Pop

O Centro de Referência Especializado para População em situação de rua (Centro Pop) disponibiliza, em seu espaço, a oportunidade de realizar a higiene pessoal e desenvolve atividades de convivência, grupos e oficinas, além de atendimentos técnicos individuais, busca ativa, abordagens diurnas e noturnas.

O serviço conta com uma equipe qualificada para entender as demandas de cada usuário e encaminhar para o atendimento mais assertivo possível. Três refeições, ao todo, são oferecidas no Centro Pop: café da manhã, almoço e lanche da tarde.

Acolhimento Institucional (abrigo)

O serviço de Acolhimento Institucional foi inaugurado em 2019 pela prefeitura atende adultos e famílias e hoje funciona 24 horas por dia, sendo o primeiro nessa modalidade na história de Resende. O serviço é uma alternativa importante para a população em situação de rua e atua na retomada da dignidade, já com histórico de casos de pessoas que conseguiram sair do abrigo para uma moradia paga com recursos próprios da pessoa.