Cerca de 200 crianças deixam de ser atendidas pelo Lar Espírita Irmã Zilá durante a quarentena

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 12:58 horas

Volta Redonda– Oferecendo serviço de creche e pré-escola em período integral desde 1995, no bairro Belmonte, a instituição beneficente Lar Espírita Irmã Zilá também teve que interromper as atividades em decorrência das medidas de isolamento social estabelecidas pelo governo estadual.

De acordo com a presidente da entidade, Eliane Itaborahy Ferreira, a creche foi obrigada a interromper as suas atividades com as crianças, mas os funcionários continuam fazendo a parte administrativa em home office.

– Quanto a ajuda as crianças, só pude ajudar com o pouco que tínhamos de reserva, pois nossa alimentação é fornecida pela merenda da prefeitura. E como muitos dos diretores já são idosos, fazer campanha nesse momento fica difícil – disse.

Segundo a presidente da instituição, a creche tem o contato de todos os pais e está à disposição se algum deles precisar de ajuda.

– Eles sabem que podem contar conosco. Estamos passando todas as informações que nos chegam das ajudas governamentais, e nesse momento temos feito nossas preces para que Deus não nos deixe faltar coragem – ressaltou.

Em relação aos serviços de creche e a pré-escola, a representante da entidade lembrou que quando estavam em atividades eram atendidas um total de 200 crianças em período integral das 7h às 17hs.

Segundo Eliane, ambos os serviços são mantidos através de uma parceria com o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), que ajuda a pagar os professores. Lembrando que a entidade também tem um grupo de sócios que colaboram, além de receber ajuda de alguns empresários. Outra forma de arrecadar recursos é através de eventos como almoços beneficentes e festa junina.