Cerca de 76 idosos de um asilo em Valença testaram positivo para Covid-19 e um veio a óbito

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 12:43 horas

Valença- O asilo dos Idosos da Casa São Vicente de Paulo, localizada no Bairro de Fátima, em Valença iniciou o ano de 2021 com a triste constatação de que 76 dos seus 82 idosos residentes testaram positivo para Covid-19, sendo que um deles veio a óbito.

De acordo com o médico responsável pelo asilo, o geriatra Ricardo Rocco, a partir da semana do Natal, o asilo apresentou um grande surto de positividade para covid-19, principalmente entre os idosos que vivem no asilo e alguns funcionários.

– Nós temos 29 funcionários, onde sete deles ao longo do mês de dezembro testaram positivos e foram afastados de suas atividades pelo tempo que for necessário. Também temos 82 idosos residentes, onde foi constatado que desde novembro para cá, 76 idosos testaram positivo para covid-19. Desse total, 42 idosos apresentaram sintomas mais variados, principalmente sintomas respiratórios e diminuição da oxigenação do sangue. Mas felizmente até o momento só foi necessário internar cinco deles – explicou.

O geriatra e responsável pelo asilo, ressaltou que infelizmente um paciente devido ao comprometimento acima de 90% dos pulmões veio a óbito, mas quatro deles estão em recuperação ainda que grave.

Apoio da Secretaria de Saúde

O geriatra Ricardo Rocco ressaltou que antes mesmo desta crise assistencial, a direção do asilo já estava mantendo contato e acompanhamento conjunto com a Secretaria de Saúde de Valença e o Hospital Escola, principalmente através do médico Rafael Moura, ajudando em tudo que o asilo precisasse, seja nos atendimentos no hospital, no Pronto Socorro Covid, no Pronto Socorro normal e nas internações.

– A secretaria de saúde tem nos apoiados muito, onde tem feito a vistoria do asilo de três a quatro vezes por semana, e dando tudo que necessário para evitar a piora da situação. E até mesmo fornecendo mão de obra através de técnicos de enfermagens para nos ajudar. É de grande valia informar que hoje já estamos com a maioria dos nossos idosos entre o 10º e 14º dia do aparecimento dos sintomas, o que nos traz um grande alívio para que dentro de mais quatro dias eles estejam livre da gravidade dessa doença – destacou.

A Secretária de Saúde de Valença, a médica Soraia Graça, parabenizou o trabalho do responsável pelo asilo e os funcionários pela luta que eles estão tendo.

Segundo a secretária de Saúde, esta segunda onda do Covid-19 deixou com uma transmissão muito rápida, e não se pode culpar ninguém por isso.

– O médico Ricardo Rocco está fazendo um belíssimo trabalho junto aos idosos deste asilo e a secretaria de saúde está dando todo o apoio que for necessário. Na semana passada estivemos no asilo, e através da equipe da atenção básica colhemos todos os exames, fizemos a higienização do local e demos orientações. Na segunda-feira trouxemos mais material de EPI(Equipamento de Proteção Individual), e fizemos testes em todos os funcionários e idosos que deram negativos. E com o apoio da secretaria de saúde acredito que todos os idosos vão ser recuperados – ressaltou a secretária, que recomendou que todos lavem sempre as mãos e usem máscaras.