Chapa 3 disputa OAB-VR com o tema “Dignidade na Advogacia”

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 11:56 horas

Volta Redonda – A chapa 3 “Dignidade na Advocacia”, que disputa o comando da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, traz como candidatos a presidente o advogado Rodrigo Vitorino e a advogada Gisele Alcides, que disputa o cargo de vice-presidente. Na pauta, integrantes da chapa defendem o cumprimento das prerrogativas, criação de mecanismos para que os honorários, incluindo os precatórios e RPVs, sejam pagos de forma mais célere, além de um ampliar o diálogo com o Judiciário.

A chapa quer ainda fomentar debate para o retorno da subsede da CAARJ, para Volta Redonda, a melhoria do sistema processual eletrônico dos Tribunais, bem como a qualificação das advogadas e advogados com o aprimoramento da ESA, com cursos específicos sobre a gestão de escritório, prerrogativas, ética e pós-graduação.

A pauta de trabalho inclui ainda a elaboração de uma agenda com realização de programas destinado à participação igualitária da mulher, além de destaque às cotas raciais. O grupo defende também espaço para os jovens advogados no mercado, bem como apoio para a atualização dos advogados em relação aos avanços tecnológicos, incluindo processo eletrônico, audiências virtuais e peticionamento eletrônico.

Conselho

A chapa quer a criação de um conselho composto por advogados e voluntários que deverão atuar resgatando o respeito da profissão junto à sociedade e preservação da Lei 8.904/94. A chapa quer que este conselho tenha a participação de todos os advogados da cidade.