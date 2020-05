Chat para dúvidas dos contribuintes já está disponível em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 11:22 horas

Volta Redonda – Contribuintes da cidade tem um novo canal de acesso junto à Secretaria Municipal de Fazenda: um chat para dúvidas e orientações sobre os serviços oferecidos pela pasta. O objetivo é proporcionar acesso direto aos serviços da SMF sem precisar se deslocar de casa, principalmente durante o isolamento social.

A ferramenta acesso on line a serviços referentes a Dívida Ativa e Banco de Fomento (Sala do Empreendedor), que terão servidores para orientar o usuário. A ferramenta possibilita ainda o envio de segunda via de boletos através do link http://www.portalvr.com/chat/.

“Ao entrar no portal, o cidadão terá as opções de chat. Será um para a Fazenda, um para Dívida Ativa e outro para a Sala do Empreendedor. Cada um com um profissional capacitado para orientar e ajudar em relação aos serviços”, explicou o secretário de Fazenda Secretaria, Fabiano Vieira.

Na opção Secretaria Municipal de Fazenda, o usuário terá acesso a informações sobre os serviços de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBIM (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), ISS (Imposto Sobre Serviços), Nota Fiscal Eletrônica, Alvará, Taxas e Fiscalização de estabelecimentos.

Já na área de Dívida Ativa será respondido sobre CND e parcelamentos. Por fim, na Sala do Empreendedor, dúvidas sobre MEI (Micro Empreendedor Individual), formalização de CNPJ, alteração de endereço e atividades de CNPJ, e cadastro de nota fiscal.

O prefeito Samuca Silva lembrou que está fazendo o possível para trazer o cotidiano à normalidade. “Estamos fazendo tudo que podemos para proteger a todos e dar uma pouco de normalidade para as pessoas. Já criamos a plataforma Compras VR para ajudar o comércio e o espaço para aulas online da nossa de rede de ensino, que foi um sucesso. Agora estamos abrindo mais essa possibilidade com alguns serviços da SMF”, comentou.