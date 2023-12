Chegada do Papai Noel reúne dezenas de pessoas no bairro Vila Nova

Barra Mansa – A magia do Natal contagiou Barra Mansa na manhã deste sábado (9) com a chegada do Papai Noel ao bairro Vila Nova. O evento, que teve o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura, reuniu dezenas de famílias no campo do bairro, que fica localizado na Rua Sebastião Colimério. Além de aguardar a espera da figura natalina para pedir presentes e tirar fotos, os moradores ainda puderam desfrutar do ‘Bailinho Kids’, apresentado pela cantora Cecília Reis e sua banda.

Geladinhos e água estavam disponíveis gratuitamente para os presentes, além de saquinhos surpresa para as crianças.

A pequena Luiza Alves Otávio, de oito anos, compartilhou um pouco de sua experiência: “Foi muito legal, eu brinquei muito e vi o Papai Noel. Ele me deu um presente e tirou foto comigo. Foi muito simpático. Eu adorei a festa e vi muitos amigos”, relatou.

A vereadora e organizadora do evento, Cristina Magno, agradeceu o apoio do prefeito Rodrigo Drable para que o evento fosse um sucesso. “Essa festa foi linda e eu quero muito agradecer ao prefeito e ao empenho dele. Também agradeço ao Corpo de Bombeiros, que prontamente disponibilizou uma viatura para trazer o Papai Noel, já que não conseguimos que ele viesse de helicóptero devido ao mau tempo”, revelou.

O secretário de governo, Luiz Furlani, falou sobre a importância de realizar festividades como essa para as crianças. “Eu acho muito legal a iniciativa, que vivencia e revive a memória das crianças na figura emblemática e histórica, e que marca muito a infância de todas elas, que é o Natal, o Papai Noel, aquele momento que a criança dorme e acorda no dia seguinte, sabendo que vai ter o seu presente. Então, eventos como esse que reafirmam essa figura, essa mística fantástica, é muito importante para as crianças e eu acho muito bacana”, frisou.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a ocasião e reforçou que ela contribui para movimentar e alegrar o bairro e os moradores. “A festa de Natal é maravilhosa, ela anima as crianças, movimenta o bairro, e é uma oportunidade das pessoas se encontrarem num ambiente muito saudável. A festa aqui no bairro, com o apoio da vereadora Cristina, do Gatão, da turma do campo do Vila Nova foi linda”, finalizou Drable.