Chuva forte provoca vários pontos de alagamento em Barra Mansa

Barra Mansa – A grande quantidade de chuva que atingiu Barra Mansa na quinta-feira (30), causou alguns pontos de alagamentos nas vias públicas da cidade. Foram registrados 78 milímetros ao longo de aproximadamente quatro horas, o que equivale a quase metade do acumulado do mês de novembro (cerca de 175mm).

A Compedc (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), que é integrada à Secretaria de Ordem Pública, havia sido notificada pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) da previsão de fortes chuvas na última quinta e, em conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e de Manutenção Urbana (SMMU), estão atentas para atuar nos bairros.

De acordo com a Defesa Civil, foram três pancadas de chuva. A primeira iniciada por volta de 16h40 e com duração de 10 minutos; a segunda foi por volta de 17h35 e durou cerca de 45 minutos; por fim, a chuva mais longa de 1h30 de duração, começou às 19 horas. Essas chuvas ocasionaram algumas ocorrências em bairros como Santa Maria II, Vila Independência, Santa Lúcia, Nova Esperança, São Luiz, além do córrego da Rua 10, situado no bairro Santa Clara, dentre outros. O Rio Barra Mansa transbordou e foi acionada a sirene de alerta instalada na localidade.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, falou sobre a atuação das equipes e informou que não há previsão de mais chuvas fortes neste fim de semana.

“A cidade foi atingida por um grande volume de chuva, o que ocasionou transbordos em alguns pontos, bem como alagamentos de vias públicas. De imediato, nós fomos percorrer os bairros para analisar a situação e mantivemos contato constante com os demais setores da prefeitura que estão monitorando as chuvas. Para os próximos dias, do fim de semana até segunda, a previsão é que haja uma chuva fraca a moderada, de acordo com o Cemaden – frisou João Vítor.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, esteve na manhã desta sexta-feira, dia 1º, acompanhando a situação no córrego da Rua 10, no bairro Santa Clara, e destacou a importância do serviço de limpeza. “É muito importante este trabalho que veio com agilidade para atender a comunidade. Houve o transbordo do córrego, mas essa elevação se deu devido à grande quantidade de lixo que foi despejado no córrego. É fundamental que as pessoas tenham responsabilidade, já que o descuido pode causar transtornos a quem vive e passa pelo local”, enfatizou.

Limpeza

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) está com equipes em diversos bairros da cidade. Nesta sexta-feira, estão acontecendo serviços de limpeza, retirada de entulhos e desobstrução de rede em localidades como: Rua B – bairro São Vicente, onde houve o entupimento da rede de esgoto; Rua B, no bairro Santa Clara; na Região Leste, no Posto de Saúde do bairro Mangueira, para onde foi deslocado um carro pipa; além da limpeza na Rua João Afonso Borges, no bairro Vila Independência; entre outros.