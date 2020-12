Chuva provoca transbordamento no lago do Zoológico Municipal e queda de quatro árvores e bambus

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 10:18 horas

Volta Redonda – A chuva registrada na quarta-feira (16), provocou estragos no Zoológico Municipal, de acordo com informações da prefeitura de Volta Redonda. O grande volume de água provocou transbordo do lago existente no Zoo-VR, e foram contabilizadas quedas de quatro árvores, bambus e folhas.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o local estará aberto ao público a partir das 13h desta quinta-feira (17). A situação já foi normalizada após as equipes realizarem a limpeza do local. Nenhum visitante ou animal ficaram feridos.

Chuva de ontem

Segundo a Defesa Civil, em duas horas choveu o acumulado de 34 milímetros, e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nas últimas 72 horas, o acumulado foi de 61 milímetros. A Defesa Civil registrou 15 ocorrências, uma de alagamento na entrada do bairro Água Limpa, e outras 14 de quedas de árvores, nos bairros Conforto, via Sérgio Braga, Laranjal, Eucaliptal, São Carlos, Aterrado, Nossa Senhora das Graças e Vila Santa Cecília.

Além disso, houve pontos de alagamentos na Vila Santa Cecília, na Rua 33, na Vila Mury, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. No bairro Conforto, por exemplo, na Rua 02 um poste de energia elétrica ficou suspenso no meio da via. No bairro Jardim Amália I, uma árvore, de pelo menos 9 metros de altura caiu sobre fiações elétricas e de telefonia, na Rua Papa Paulo Vl.

A maior parte do bairro ficou sem energia e o trânsito interrompido na região. Embora a árvore, segundo os moradores, tenha tombado na hora do temporal, por volta de 14h, somente às 16h30 uma equipe da Light, concessionária que administra a rede de energia elétrica, chegou ao local para avaliar os estragos.