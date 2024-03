Chuvas: Barra do Piraí registra pontos de deslizamento de terra

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí emitiu uma nota neste sábado (30) informando que já está trabalhando nos pontos dos deslizamentos de terra no município por conta das chuvas. De acordo com a nota, a casa que estava sob riscos, na rua João Frutuoso, já havia sido desocupada. A rua, inclusive, já estava interditada. O mesmo se dá na rua Alexandre Macedo de Carvalho, também na Caixa D’água. Agentes da secretaria já se deslocaram para a rua Elvira de Vasconcelos, no bairro São João.

Barra do Piraí está sob Situação de Emergência, em decorrência das chuvas que atingiram o município no final de fevereiro, por conta disso todas as secretarias estão em alerta para situações de fenômenos naturais. Todas as providências estão sendo tomadas.