Chuvas e alagamentos aumentam riscos de doenças transmitidas pela água

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 07:07 horas

Serviços de saúde da região apontam para disseminação da leptospirose e da hepatite A

Barra Mansa e Angra dos Reis- Por conta do trasbordamento dos rios em função das chuvas na região, a Vigilância em Saúde Ambiental de Barra Mansa alerta a população sobre as doenças que podem ser transmitidas pelas chuvas. Em especial, o órgão pede atenção sobre a leptospirose, doença causada pela bactéria leptospira e transmitida através do contato humano com a água contaminada pela urina do rato.

De acordo com Antônio Marcos Rodrigues, coordenador da vigilância em saúde ambiental, para evitar a doença, principalmente durante a limpeza e reorganização da casa alagada, é fundamental o uso de galochas e luvas de proteção. Ele ressalta que a bactéria penetra no organismo humano através da pele.

– O contágio pode ser facilitado por lesões. No meio urbano, o principal transmissor da leptospirose é o rato de esgoto. Porém, existem outros animais que podem ser reservatórios da bactéria, como cães, equinos e bovinos – disse.

Se as pessoas que tiveram contato com águas das cheias apresentarem febre, dores musculares e mudança na coloração da urina, devem procurar uma unidade médica para a realização de exame de sorologia para investigar a doença. “Outra orientação extremamente importante diz respeito a não utilização de alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água da enchente”, alertou Marcos Rodrigues.

Segundo Marcos, apesar de grave, a leptospirose tem tratamento, que deve ser rápido para evitar que o paciente evolua para a forma grave da doença, chamada de “doença de Weil”.

– Geralmente, a doença se desenvolve entre sete e 14 dias após a exposição em águas contaminadas. Depois desse período de incubação, o quadro clínico é variado, podendo apresentar sintomas leves até muito graves e morte – explica.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio, outra doença que pode surgir após o período de chuvas é a hepatite A, em geral transmitida pela água misturada com esgoto humano. As enchentes também aumentam o risco de diarreia aguda, causada por bactérias.

Angra dos Reis

De acordo com a Lilian Venuto, coordenadora da Saúde Coletiva de Angra, listrando por via de transmissão, a leptospirose se torna mais recorrente em casos de alagamentos, uma vez que é transmitida principalmente pela urina contaminada de ratos na água. “Esta doença é transmitida indiretamente, isto é, por meio de água e alimentos contaminados, por exemplo, em alagamentos”, diz. Semelhante forma de contágio ocorre com a febre tifoide (Salmonella typhi) e cólera, lembrou a coordenadora.

No caso da hepatite A, a coordenadora Lilian ressalta que apesar da forma de contágio ser semelhante à diarreia infecciosa e febre tifoide, a hepatite A é uma doença causada por vírus e, apesar de existir uma vacina, esta não está disponível na rede pública.