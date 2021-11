Ciclo de vacinação em grupo de adolescentes com 12 anos é encerrado em Porto Real

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 17:43 horas

Porto Real- Na última sexta, dia 26, a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou a Campanha de Imunização Contra a Covid-19, com a segunda dose, para o grupo de pessoas com 12 anos ou mais, encerrando dessa forma o ciclo de vacinação para este grupo com essa dose, por recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI).

As doses foram aplicadas na Central de Vacina e nas Unidades de Saúde da Família (USF) do município.

A SMS deixa claro que para maiores informações sobre a vacinação, basta procurar as Unidades de Saúde da Família (USF), e ainda informa sobre a importância de manter todos os cuidados de segurança contra o coronavírus, mesmo que já tenha recebido o ciclo completo de imunização.