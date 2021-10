Cidades da região realizam ‘Dia D’ de multivacinação neste sábado

Matéria publicada em 14 de outubro de 2021, 18:26 horas

Pais e responsáveis de crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos poderão conduzi-los aos postos para atualizarem o esquema vacinal

Sul Fluminense e Costa Verde – Diversas cidades da região realizarão neste sábado, dia 16, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. Em Barra Mansa, pais e responsáveis de crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos, 11 meses e 29 dias, poderão conduzi-los aos postos para atualizarem o esquema de um total de 18 vacinas previstas no calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A campanha começou no dia 1º e segue até o próximo dia 29.

Segundo a coordenadora de imunização de Barra Mansa, Marlene Fialho, o Ministério da Saúde promove a campanha para adolescentes com até 15 anos, mas o município ampliou a idade, pois muitos jovens estão com as cadernetas desatualizadas.

“O Dia D pode auxiliar o município a atingir 100% de cobertura vacinal; cujo índice preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. Temos até o fim do ano para atingir essa meta, mas é importante destacarmos aos pais e responsáveis a importância de sempre manterem o cartão de vacina das crianças e adolescentes atualizados. Muitos deixaram de procurar os postos durante a pandemia, mas não podemos negligenciar as demais doenças. Muitas têm prevenção pela imunização, mas a poliomielite, por exemplo, está sob risco de retorno; o sarampo, que era uma doença erradicada, voltou a circular entre a população”, alerta Marlene.

A coordenadora destaca ainda, que é preciso levar a caderneta para que a atualização seja feita. “Só saberemos se tem alguma vacina em atraso, ou que está no momento de tomar, quem apresentar o cartão, pois ele revela a história vacinal da criança e do adolescente”, ressalta a coordenadora; destacando que não haverá aplicação indiscriminada de doses.

As crianças poderão colocar em dia as vacinas BCG, hepatites A e B, pentavalente, pneumocócica 10-valente, poliomielite (VIP e VOP), rotavírus, meningocócica C (conjugada), febre amarela, tríplice viral, tetra viral, tríplice bacteriana, varicela e HPV.

Já para os adolescentes, os imunizantes são contra: HPV, dupla adulto, febre amarela, tríplice viral, hepatite B e meningocócica ACWY.

Multivacinação e Covid-19

Os adolescentes que já receberam a primeira dose contra Covid-19, ou que estão próximos de receber, podem atualizar as cadernetas mesmo assim.

“No sábado, dia 16, não haverá aplicação de doses contra Covid-19 para os adolescentes de 12 a menores de 17 anos, pois estaremos focados na atualização das cadernetas. Porém, as segundas doses agendadas serão feitas normalmente. A rotina contra a Covid para esse público retorna na segunda-feira, dia 18, nos 30 postos de saúde da cidade”, explica Marlene.

O intervalo entre uma vacina e outra foi desconsiderado pelo Ministério da Saúde. Então, o adolescente que tiver alguma vacina em atraso pode ir até o posto de saúde no sábado. Se ele já tiver no momento de receber a D1 contra Covid, será encaminhado para receber a primeira dose já na segunda-feira, 18.

UBSs e Sirenes

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Sirenes estarão abertas das 8h às 17h no Dia D da Campanha. “Orientamos que somente um responsável acompanhe a criança ou adolescente, para evitar aglomeração. Manteremos os cuidados sanitários para minimizar o risco de contágio de Covid-19 em todas as unidades”, conclui Marlene Fialho.

Resende

Em Resende, a campanha acontecerá de 8h às 15h, nos postos de saúde da Atenção Básica e no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado).

A Campanha Nacional de Multivacinação é voltada para as crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de atualizar a caderneta deste público-alvo. De acordo com a Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde estarão disponíveis as vacinas de rotina.

– O Dia D da Multivacinação é uma boa oportunidade para os pais e responsáveis levarem suas crianças e adolescentes para se vacinarem, fora do horário de expediente, já que muitos não conseguem devido ao trabalho. Todas as vacinas disponibilizadas são importantes para a prevenção contra várias doenças que acometem principalmente as crianças e adolescentes – frisou o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Para este Dia D, os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação dos filhos, para que o profissional de saúde avalie o esquema vacinal. Além de documentos de identificação.

A Campanha Nacional de Multivacinação continua acontecendo até o dia 29 de outubro em Resende. As vacinas são aplicadas no Centro Municipal de Imunização, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e nos postos de saúde da Atenção Básica, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, de 13h30 às 16h.

Itatiaia

Em Itatiaia a imunização acontecerá em sete unidades de Saúde, no horário das 8h até às 17h. São elas, a UBS Vila Magnólia, ESF Vila Esperança, ESF Penedo,UBS Marechal Jardim, ESF Campo Alegre II, ESF Maromba e a ESF Vila Flórida.

De acordo com a diretora de Atenção Básica, Liliane Moura, apenas as unidades do Centro e do Campo Alegre I não aplicarão as vacinas neste sábado.

– Nesse caso, os moradores do Centro poderão se dirigir a qualquer unidade de saúde que estiver aplicando as vacinas e os residentes no bairro Campo Alegre deverão se encaminhar a Unidade Campo Alegre II, explicou.

Angra dos Reis

Em Angra dos Reis, neste sábado, crianças de dois meses até jovens de 14 anos, 11 meses e 29 dias poderão atualizar a caderneta de vacinação, com imunizantes como Tríplice Viral, HPV, Varicela, Rotavírus, Hepapite B, Pentavalente e Febre Amarela. É importante que a caderneta seja apresentada.

Na cidade a multivacinação continua até o dia 29 de outubro em todos os módulos de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para ser imunizado, basta agendar a vacinação no posto de saúde mais próximo. A lista com todos os endereços e telefones das ESFs está no site www.angra.rj.gov.br/unidadesdesaude.