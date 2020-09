Cientista registra espécie rara de coruja em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de setembro de 2020, 08:59 horas

Das 20 localidades da ‘coruja corujão’ no estado, uma se encontra no município

Volta Redonda- Cientistas e cidadãos ligados à equipe ambiental do Mep (movimento Ética na Política) receberam na semana passada uma informação que envolve o município de Volta Redonda no ‘mapa de aves raras do Estado do Rio de Janeiro’.

Um estudo recém publicado em uma revista científica especializada informa sobre a distribuição geográfica de uma espécie de coruja, o corujão ou jacurutu (Bubo virginianus), no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o biólogo Fernando Pinto, pesquisador responsável pelo registro do jacurutu em outubro 2019 e julho de 2020 na Pedreira da Voldac, em Volta Redonda, o estudo aponta vinte localidades com registros do corujão nos últimos 200 anos no Estado do Rio de Janeiro, com 40% dos registros obtidos em Unidades de Conservação.

De acordo com a pesquisa, os autores compilaram registros documentados da espécie em artigos sobre aves da Mata Atlântica disponíveis na literatura científica, além de dados encontrados em plataformas digitais de ‘ciência cidadã’, como o WikiAves (http://www.wikiaves.com.br) e o eBird (https://ebird.org).

O estudo recém publicado por Fabio Mello Patiu, cientista da área biológica, além do registro da raríssima ave provocou nos membros da equipe ambiental do Mep reafirmar o contato com o Poder Público em Volta Redonda, no sentido de avançar na proposta de tornar a Pedreira da Voldac em Monumento Natural. “Já enviamos no dia 27 um pedido de audiência com o secretário interino do Meio Ambiente de VR, Marcus Vinicius Convençal, e ainda estamos aguardando contato”, Comentou Silvia Real, geóloga e coordenadora do coletivo ambiental.

A notícia sobre a existência desta espécie rara de ave na região também motivou a equipe do Mep a anunciar a realização de uma “roda de conversa” sobre aves, com participação dos especialistas Fernando Pinto, Fabio Patiu e Amanda Mattos para o dia 19 de setembro, às 16h, via plataforma Google Meet.

De acordo com Silvia Real, a proposta da “roda de conversa” é falar sobre ciência de forma descomplicada e empoderar a sociedade para que estenda seus olhares e práticas para os emergentes temas ambientais.