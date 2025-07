Ciep cívico-militar de VR tem a melhor média do estado na redação do Enem

Volta Redonda – O Ciep 403 Maria de Lourdes Giovannetti – Cívico-Militar, em Volta Redonda, foi eleito nesta semana a unidade escolar com a maior média entre as escolas da rede estadual do Rio de Janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A escola oferece aulas de redação desde a primeira série do Ensino Médio. Professores de Língua Portuguesa e do Laboratório de Linguagem desenvolvem um trabalho intensivo de produção textual, incentivando o debate e a reflexão sobre temas sociais contemporâneos.

“Vivenciamos o trabalho em sala de aula e vimos que a disciplina e o foco, unidos a um trabalho sério, trazem aos nossos jovens segurança e estabilidade, abrindo horizontes e gerando frutos. Acreditamos no projeto das cívico-militares, porque ele é eficiente e transforma vidas”, afirmou a diretora-adjunta, Danielli Deoscanio.

Entre as dez escolas da rede estadual com melhor desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, oito estão localizadas fora da capital, com duas situadas no interior do estado.

Os resultados refletem o envolvimento dos alunos em projetos voltados à produção textual, como Redação 900+ e Redação 1k. Nessas iniciativas, os estudantes aprendem técnicas de redação, análise de gêneros, funções da linguagem, variações linguísticas e estratégias para desenvolver bons textos.

“O Enem 2024 contou com a inscrição de 82% dos alunos da rede estadual. Iniciativas como essas são determinantes para resultados satisfatórios. Estamos orgulhosos do desempenho dessas unidades. Projetos assim só comprovam que, com orientação, foco e estudo, é possível que nossos estudantes tenham acesso ao Ensino Superior”, destacou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

As 10 melhores escolas da rede estadual na redação do Enem 2024: