Ciep do bairro Cidade Alegria, em Resende, recebe serviços de reparo em quadra e sala de música

Matéria publicada em 29 de abril de 2021, 08:29 horas

Entre os serviços já concluídos estão pintura geral, parte elétrica, hidráulica e piso interno

Resende- O CIEP 489 – Augusto de Carvalho, situado no bairro Cidade Alegria é uma das unidades de ensino do município de Resende beneficiadas com serviços de obras e revitalizações pela prefeitura municipal.

De acordo com a Prefeitura de Resende, as obras estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços na quadra esportiva e nas salas de música da unidade de ensino.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, os serviços já estão em retal final do cronograma com a realização dos acabamentos finais de pintura. Ressaltando que o espaço recebeu diversas intervenções visando melhorias que irão beneficiar os estudantes da unidade de ensino.

E entre os trabalhos concluídos estão: reconcretagem de alguns pontos da quadra esportiva; pintura geral; impermeabilização das juntas da laje da quadra; pintura epóxi geralmente indicada para pisos de quadras; coberturas de todas as salas de música. Além disso, também foram feitas as instalações do piso interno e azulejos nos banheiros, serviços nas partes elétrica e hidráulica.

-Vamos realizando diversas obras e revitalizações nas unidades de ensino que garantem mais conforto, melhorias e ensino de qualidade para todos os estudantes do município. A Prefeitura já entregou 21 unidades de ensino, entre creches e escolas, totalmente revitalizadas, desde o início da nossa gestão – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O CIEP 489 – Augusto de Carvalho fica localizado na Rua Tupi Carajás, s/n°, na Cidade Alegria e atende crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental.