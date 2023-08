Cinco escolas da rede municipal passam por obras de reforma em Volta Redonda

Volta Redonda – Cinco escolas da rede municipal de Educação estão passando por importantes obras em Volta Redonda. O serviço inclui diversas melhorias estruturais e de acabamento. As reformas estão ocorrendo na Creche Aymar Muller Taranto, no bairro Belo Horizonte; Escola Rubens Machado, no Vila Brasília; Escola Prof. Wladir de Souza Telles, no Vila Rica-Tiradentes; Escola Municipal Paulo VI e Creche Aracy Carvalho Di Biase, ambos no Açude; e Escola Jaime Martins, no Santo Agostinho. O total do investimento é de R$ 4.358.707,00, com recursos municipais.

As obras na Creche Aymar Muller Taranto incluem a colocação de piso intertravado no pátio externo e laje pré-moldada; construção de um novo telhado, inclusive novo madeiramento; instalações de novas redes elétricas, hidráulicas e sanitárias, com colocação de torneiras, louças, interruptores, tomadas e luminárias. Novas portas e janelas serão colocadas, além de piso vinílico nas salas de aula, piso de marmorite nas áreas de circulação, refeitório e cozinha. A unidade também passará por uma pintura geral interna e externa.

A Escola Rubens Machado receberá limpeza e polimento de todo o piso de marmorite existente, com a substituição das portas e janelas de alumínio danificadas, assim como as feitas de madeiras e ferragens. A unidade também contará com a recuperação do alambrado da quadra; substituição de vidros quebrados e telas de mosquiteiros; reforma nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; além de uma pintura geral.

A Escola Prof. Wladir Telles terá o telhado reformado, com a substituição da telha de policarbonato. A obra inclui um reforço estrutural; pintura geral interna e externa, inclusive da quadra que terá o alambrado reformado; substituição das portas de alumínio e de madeira danificadas.

Já no bairro Açude, estão sendo reformados o CMEI Aracy Carvalho Di Biase e a Escola Municipal Paulo VI, que fica ao lado do centro de Educação Infantil. As melhorias envolvem troca dos pisos da área de circulação e do refeitório; reforma dos quadros elétricos; revestimentos das paredes das salas de aula; colocação de portas de alumínio nos banheiros; pintura geral interna e externa, inclusive da quadra; além de reforço estrutural e construção de muro.

Na Escola Jaime Martins as obras incluem o reforço na estrutura; troca de pisos; substituição dos basculantes por janelas nas salas de aula; reforma nas instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias. Será construída uma estrutura para, no futuro, o local poder receber um elevador. Os banheiros serão reformados, com a substituição das portas de alumínio e de madeira, inclusive ferragens. Toda a escola receberá uma pintura interna.

Obras com início em agosto

Outras duas obras de unidades escolares terão início este mês. Uma delas é a da Escola Municipal Palmares, no Padre Josimo, que será totalmente reconstruída. O projeto contempla a construção de um moderno laboratório de Informática e Ciências, auditório, biblioteca, um refeitório, mais 14 salas de aula, além da revitalização completa da quadra de esportes. O investimento é de R$ 7.643.434,56, com recursos próprios do município.

Outra obra é a de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Alzira Vargas Amaral Peixoto, no bairro Retiro. O objetivo é proporcionar um espaço mais amplo e adequado para atender os alunos com uma nova construção de mais de 1.500m². As melhorias incluem nove salas de aula, sala de informática, de reunião, refeitório e brinquedoteca.

A reforma do CMEI, no valor de R$ 2.243.060,10, contemplará também a acessibilidade em conformidade com as normas vigentes. A segurança também é prioridade, com a instalação de sistemas de combate a incêndio e pânico, garantindo um ambiente seguro para toda a comunidade escolar.