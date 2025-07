Cine Show do Sider Shopping reabre com cinco novas salas

Volta Redonda – O cinema do Sider Shopping voltou a funcionar nesta sexta-feira (18). A unidade reabriu após reforma e passa a contar com cinco novas salas, instaladas na área de expansão do centro comercial. As salas são equipadas com projetores a laser e tecnologia digital para exibição em 2D e 3D. Quatro delas seguem o padrão premium, com poltronas maiores, e uma sala do tipo GOLD, que possui assentos reclináveis eletricamente e bandejas individuais.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, nos totens de autoatendimento ou online, pelo site e aplicativo da rede Cine Show. A compra antecipada inclui a possibilidade de reservar combos de pipoca. A rede manteve a promoção “Segunda e Terça Todo Mundo Paga Meia”, com ingressos a R$ 13 nas salas premium e R$ 25 na GOLD.

O cinema está localizado no 3º piso da expansão do shopping, com acesso pela passarela da praça de alimentação.