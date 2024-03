Angra dos Reis – O projeto ‘Cine nos Bairros’ chega ao Condomínio Vale da Banqueta, neste domingo (31), com sessões às 17h e 19h e entrada gratuita. Além da exibição de clássicos do cinema, haverá distribuição de pipoca e refrigerantes para os participantes.

