Ciosp de Barra do Piraí será inaugurado no próximo dia 27

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou que, no dia 27 de outubro, irá inaugurar um dos mais modernos sistemas de monitoramento por câmeras do interior do Estado, que funcionará dentro do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Na unidade serão monitoradas imagens de 232 câmeras 24h por dia, por agentes do 10° Batalhão de Polícia Militar e da Guarda Municipal.

“Com as gravações, vamos poder auxiliar a elucidar diversos crimes, como roubos, furtos, assaltos etc., além de coibir esse tipo de ação por parte dos bandidos. As câmeras estão espalhadas pelos principais pontos do Centro da cidade, e nas entradas e saídas do município. É mais um investimento histórico do nosso governo e mais um legado que deixaremos para Barra do Piraí projetando o desenvolvimento das próximas décadas”, disse o prefeito.