Cláudio Castro anuncia obras e investimentos para Barra do Piraí

Barra do Piraí – O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Barra do Piraí na tarde desta quarta-feira (30) para anunciar investimentos nas áreas de segurança pública, infraestrutura e saúde. Recepcionado pela prefeita Katia Miki, o governador participou de um ato público na Praça Nilo Peçanha, ao lado de autoridades federais, estaduais e municipais.

No palco, ele falou sobre os avanços conquistados em parceria com a gestão municipal. Logo no início do evento, foram entregues 24 novas viaturas semiblindadas à Polícia Militar, que agora reforçarão o patrulhamento realizado pelo 10º BPM na cidade e região. Cláudio Castro afirmou que o interior também deve receber o mesmo nível de atenção dado às capitais.

“Nosso governo entende que tudo aquilo que os grandes centros urbanos possuem, uma cidade do interior também merece. Com isso em mente, estamos transformando a realidade desses municípios em todas as áreas, e uma delas é a segurança pública. Reafirmo: se tem viatura semiblindada na zona sul, também devemos ter no interior”, afirmou o governador.

Outro ponto foi a assinatura do termo que oficializa um novo pacote de obras para Barra do Piraí, com a presença do secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade. As intervenções incluem asfaltamento, drenagem, construção de galerias pluviais, urbanização e implantação de ciclofaixas. Os bairros contemplados serão Chalet, Asa Branca, Centro, Bairro de Fátima (na Califórnia) e o distrito de Ipiabas.

A prefeita Katia Miki celebrou os investimentos e destacou a importância do apoio estadual para o desenvolvimento do município

“Esse pacote de obras é fundamental para o crescimento da nossa cidade. Estou muito feliz com o impacto que essas melhorias trarão para a vida dos barrenses. Tenho certeza de que esses projetos vão realizar sonhos antigos da nossa população. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao secretário Uruan por essa parceria”, disse a prefeita.

Por fim, foi anunciado o repasse de R$ 18 milhões que, inclusive, já foipublicado no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (29).

Durante este anúncio, feito em seu próprio discurso, o governador falou que confia na gestão da prefeita.

“Publicamos no Diário Oficial o investimento de 18 milhões de reais para que a prefeita possa arrumar toda a saúde da cidade. Não tenho a menor dúvida de que, com a competência dela e o amor que tem por Barra do Piraí, esses recursos serão multiplicados, com economia e eficiência”, disse Cláudio Castro.

Frente a essas conquistas, a prefeita Katia Miki evidenciou que “o grande apoio do governador Cláudio Castro é determinante para o desenvolvimento do nosso município. Em cada ação ele prova que está do lado de Barra do Piraí e que, assim como nós, quer fazer cada habitante dessa cidade resgatar o orgulho de ser barrense”, afirmou Katia.

Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; os deputados Áureo Ribeiro e André Correia; o secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; o secretário Estadual das Cidades, Douglas Ruas; o secretário Estadul do Ambiente, Bernardo Rossi, e outras autoridades estaduais. Quanto à Câmara Municipal, estiveram presentes os vereadores, Rafael Couto, Jeordane Perino, Macrei, Luiz Felipe Ludi, Elves, Pedrinho ADL, José Mauro do Nascimento e João Paulo Mariano.