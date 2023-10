Cláudio Castro assina termo para reabertura do Restaurante Popular

Barra Mansa – Durante sua passagem pelo Sul Fluminense, o governador Cláudio Castro anunciou nesta quinta-feira (5), em Barra Mansa, o repasse de R$ 18 milhões do Fundo de Assistência Social para o Restaurante do Povo. Ele também assinou o Termo de Cooperação Técnica do contrato de R$ 41 milhões para asfaltamento no município.

Durante o evento, o vice-governador Thiago Pampolha anunciou que o Governo do Estado pode liberar mais R$ 13 milhões para a construção de uma barragem no Rio Barra Mansa, na região de Ataulfo de Paiva, onde já há estudos técnicos sendo feitos.

O encontro aconteceu Auditório do SEST, no bairro Barbará, e contou com a presença de várias autoridades.“Essa é uma tarde de muita alegria. Nós sonhamos com a reabertura do Restaurante Popular, foi uma obra que nós nos dedicamos muito para ser feita. Ela ficou pronta e nós ainda não tínhamos o restaurante funcionando, mas, através do diálogo com o governo estadual, encontramos um meio de não simplesmente fazê-lo funcionar, mas fazê-lo funcionar fornecendo almoço e jantar”, destacou o prefeito Rodrigo Drable, acrescentando que o restaurante vai servir mais de duas mil refeições por dia, sendo 500 desjejuns, 1000 almoços e 500 jantares.

Drable ainda anunciou que o projeto ‘Bairro Presente’, do Governo do Estado, será instalado em Barra Mansa. A iniciativa contará com um efetivo de 10 policiais, seis viaturas e pagamento do RAS (Regime Adicional de Serviço) aos agentes que integrarão o programa no município. “Teremos um efetivo na rua muito maior e isso vai permitir que aconteçam rondas nos bairros, patrulhamento nas áreas de risco e que o trabalho sobre a mancha criminal, que tanto nos aflige, seja feito de uma forma consistente”, acrescentou Drable.

Para o governador Claudio Castro, o programa ‘Governo Presente’, que esta semana percorreu diversos municípios do Médio Paraíba, é uma maneira de estar mais próximo e atentos aos problemas da população. “Não podemos cair na besteira de deixar o coração endurecer. O Governo Presente é a possibilidade, ele é a forma de não deixar que a gente esqueça que do lado de lá do palco há gente. A ideia é exatamente essa: olhar nos olhos, chegar perto, ouvir uma crítica, ter um agradecimento, ter uma ideia. É tirar o governador, o vice-governador, os secretários dos gabinetes e arregaçar as mangas, porque essa é nossa missão. A política chegou onde chegou por que o político se investiu da autoridade, e esqueceu que é servidor”, finalizou Castro.