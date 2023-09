Cleanup Day promove limpeza de praias e conscientização ambiental

Angra dos Reis – O Cleanup Day, um evento de limpeza de praias realizado mundialmente em setembro, teve mais uma edição em Angra dos Reis neste sábado (16). Neste ano, a ação ocorreu na Prainha (Ilha da Gipóia), na Praia da Jacuecanga e na Praia do Aeroporto. A Prefeitura de Angra, através da TurisAngra, apoiou o evento fornecendo uma escuna para transportar os participantes até a Ilha da Gipóia. Ao todo, mais de 100 pessoas participaram do Cleanup Day Angra dos Reis 2023, que envolveu três ações simultâneas.

– Esse evento é muito importante para a cidade. Principalmente para entendermos o que não podemos fazer com a nossa natureza, que é o nosso maior patrimônio. É uma ação educacional em que as pessoas conseguem ver o que está acontecendo, com tanto lixo no meio ambiente, infelizmente. A TurisAngra estará sempre de braços abertos para apoiar esses eventos de preservação ambiental. Parabéns ao Breno Sant’anna e a todos os organizadores e colaboradores do evento – comentou Marc Olichon, presidente da TurisAngra.

No total, foram coletados mais de 150 quilos de resíduos, abrangendo uma variedade de materiais, como plásticos, bitucas de cigarro, metais, tecidos, orgânicos, borrachas, vidros e isopores, muitos deles recicláveis. Na Prainha, foram coletados 23 sacos de resíduos, totalizando mais de 80 quilos, que foram catalogados e transportados de volta ao continente. Na Praia da Jacuecanga, onde o evento ocorreu em parceria com o Projeto Do Mangue ao Mar, a coleta resultou em 47 quilos de resíduos. Já na Praia do Aeroporto, foram coletados 1044 itens em 12 sacos, totalizando mais de 30 quilos.

Na Prainha, mais de 50 voluntários, incluindo adultos e crianças, receberam camisas personalizadas do evento ao embarcarem na escuna que partiu do Cais de Santa Luzia em direção à Ilha da Gipóia. A escolha da Prainha este ano ocorreu devido às fortes ondas na tradicional Praia da Amendoeira no momento da chegada à ilha.

– O Angra Surf Club e agradece enormemente a TurisAngra pelo apoio ao Cleanup Day neste ano. Sem a disponibilização da escuna, esse evento não seria possível. Angra dos Reis tem que ser uma das principais Cleanup Days do mundo, por termos essa baía maravilhosa e por sermos Patrimônio da Humanidade. A gente tem que repensar esse problema, entender as consequências do lixo na fauna marinha. Queremos mostrar o que podemos fazer para mudar o nosso futuro – relatou Breno San’tanna, organizador do evento.

Durante o passeio, os participantes desfrutaram de um café da manhã no barco, com frutas, sucos e pães. Ao chegarem à Prainha, o biólogo Lívio Perisé ofereceu uma palestra esclarecedora sobre a importância da preservação das praias, compartilhando informações sobre a fauna marinha, que muitas vezes confunde pequenos resíduos com alimentos, levando à ingestão acidental de plástico e contribuindo para a mortalidade de espécies como tartarugas e pinguins.

– A melhor maneira de aproveitar o fim de semana é fazendo o que fizemos hoje. Quando limpamos a natureza, estamos ajudando uns aos outros. Se todos tiverem um pouco de consciência, quem sabe a gente não consegue melhorar as praias de todo o mundo – disse a participante Ilca Carvalho, farmacêutica.

Desde 2010, o Angra Surf Club, composto por surfistas locais, organiza o Cleanup Day em Angra dos Reis, com o apoio de vários patrocinadores. Essa ação surgiu devido ao aumento do lixo nas praias da baía do município e tem como objetivo promover a conscientização ambiental e a preservação das praias, incentivando um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente. Somente no Brasil, a atividade acontece em mais de 1200 cidades.

– O Cleanup Day em Angra dos Reis é um exemplo inspirador de como a paixão pela natureza, a conscientização ambiental e a ação direta podem se unir para proteger nossas praias e nosso planeta. A cada ano, o evento cresce em tamanho e impacto, demonstrando que, quando a comunidade se une em prol de uma causa, grandes mudanças podem acontecer. Essa demonstração de esforço conjunto e determinação reforça o compromisso da comunidade local com a preservação ambiental – explicou Lucas Pires, cientista ambiental e colaborador do evento desde 2010.