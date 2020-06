Clientes reclamam do tempo para atendimento nos Correios de Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 09:16 horas

Filas chegam a dobrar esquina e provocam aglomerações de pessoas próximas à agência do Aterrado

Volta Redonda – A agência dos Correios da Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, tem chamado a atenção de quem passa pelo local em razão da fila de pessoas na calçada a espera de atendimento. O número de clientes chega a dobrar a esquina,próximo ao estacionamento da drogaria Raia. Segundo um funcionário dos correios na agência do Aterrado, que não quis se identificar, a demora no atendimento se deve a redução no quadro de funcionários de 15 para 4, em função da pandemia.

O aposentado Daniel Alves Pereira, de 65 anos, que teve que enfrentar a fila por mais de 45 minutos para saber se a sua encomenda havia chegado acredita, que a demora, no atendimento, se deve às medidas restritivas impostas pelo governo. “Com certeza eles reduziram o quadro de funcionários contribuindo para que esta fila ficasse desse jeito, ou seja, enorme”, lamentou Daniel.

A atendente de relacionamento, Débora Cristina, disse ter ficado pelo menos uma hora na fila dos correios, onde foi buscar uma mercadoria que deveria ter sido entregue em sua casa. “Estou desde sexta feira vindo aqui e sempre ocorre está demora. Eu penso que como estamos em uma pandemia, eles deveriam fazer um atendimento mais rápido”, diz.

Moradora do condomínio Mata Atlântica, no bairro Belvedere, a artesã Priscila Cabral também reclamou do tempo para ser atendida. “Os correios não entregam mercadoria no bairro e tenho que vir aqui buscar toda vez que compro pela internet e a entrega é feita pelo correio. Acho um absurdo, mas fazer o quê ?”, indagou.

Segundo a assessoria de imprensa dos Correios, com o agravamento da pandemia, há uma “desaceleração geral das atividades, demandando das autoridades medidas mais austeras para conter a disseminação da doença”. A assessoria informou ainda que “em atenção à saúde de seus empregados, uma das medidas adotadas pelos Correios foi a instituição de trabalho remoto para os empregados classificados como grupo de risco – conforme parâmetros estabelecidos pelas autoridades de saúde –, bem como para aqueles que coabitam com pessoas nessas condições”.

O órgão informou ainda que houve significativo decréscimo no efetivo da empresa e, consequentemente, dificuldades para a execução de suas operações. Ao mesmo tempo, ainda segundo os Correios, desde a instituição das medidas de isolamento social, observou-se um expressivo aumento do tráfego de encomendas. Dessa forma, a já elevada carga diária que transita pelas instalações do órgão passou a demandar ainda mais do reduzido contingente operacional.

E para solucionar as dificuldades enfrentadas, especificamente no Rio de Janeiro, a empresa formulou um novo plano de ações onde se destacam a contratação de quase 2000 empregados terceirizados; a realização de mais de 7000 horas extras; a locação de mais de 70 linhas de transporte de carga e o tratamento especial de encomendas oriundas de transações eletrônicas. De acordo com as previsões da área operacional, ainda no mês de junho será possível observar uma nítida melhora dos serviços dos Correios.

Os Correios, informou também que lamenta eventuais transtornos à população, neste momento de adversidade, e adaptação de todos os setores da sociedade. A empresa reitera que está trabalhando para viabilizar, com segurança, a continuidade de suas atividades, essenciais para atender a população nesse período em que mais precisa, e segue à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br<http://www.correios.com.br>.