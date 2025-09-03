quinta-feira, 4 setembro 2025
Clínica da Mulher de Itatiaia passa por reforma e ampliação

Espaço ganhará sala de amamentação, mais consultórios e será integrado a novo Centro de Diagnóstico

by alice couto

Foto: Divulgação PMI

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia iniciou duas novas ações na área da saúde. No Centro da cidade, a Clínica da Mulher passa por obras de reforma e ampliação, com a criação de uma sala de amamentação e o aumento do número de consultórios. O objetivo é oferecer mais conforto e segurança a pacientes e profissionais. Paralelamente, o município também deu início à implantação de um Centro de Diagnóstico por Imagem.

“Estas importantes iniciativas beneficiarão a população de Itatiaia, facilitando o acesso aos serviços de saúde e também oferecendo atendimentos em espaços adequados, confortáveis e seguros”, disse a secretária de Saúde, Giane Gioia.

Em paralelo, a Prefeitura iniciou também a criação de um novo Centro de Diagnóstico por Imagem, que funcionará ao lado da Clínica da Mulher. No novo local os pacientes terão acesso a diversos exames como ultrassom, raio-x, mamografia, ecodoppler e polissonografia.

“A saúde é uma das prioridades da nossa gestão e este é um importante passo que damos para melhorar a estrutura e os serviços para a nossa população. A Clínica da Mulher terá um espaço mais moderno e confortável para os pacientes e profissionais. E com o novo Centro de Diagnóstico por Imagem, conseguiremos tirar do Hospital Municipal os exames eletivos levando o fluxo para novo local e colocar novos exames, facilitando o acesso dos pacientes aos atendimentos”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

