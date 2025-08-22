Clube dos Funcionários anuncia programação da OktoberPET

Volta Redonda – O Clube dos Funcionários divulgou nessa quinta-feira (21) a programação do OktoberPET 2025, que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de outubro, na Praça de Esportes Tabajaras (PET).

Entre as atrações confirmadas estão duas bandas nacionais: LS Jack, que se apresenta na sexta-feira (10), e Yahoo, no sábado (11). A agenda completa com artistas da região será divulgada em breve.

O evento mantém a tradição das festas germânicas, com gastronomia típica, opções de bebidas e atrações voltadas para toda a família. Além disso, contará com a presença de cervejarias locais e parceria com a Ambev.

Os ingressos já estão à venda na Secretaria do Clube e pelo site guicheweb.com.br. Os valores variam de R$ 20 a R$ 60 por dia, com passaporte para os três dias por R$ 120 (1º lote promocional).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99275-6729. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos.