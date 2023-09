CNJ promove seminário “Liberdade de imprensa: onde estamos, para onde vamos”

Estado do Rio – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, promoverá, no dia 25 de setembro, das 10h às 17h30, o seminário “Liberdade de imprensa: onde estamos, para onde vamos”. O evento será realizado de forma híbrida, no auditório do CNJ, em Brasília, e com transmissão simultânea pelo canal do CNJ no YouTube.

O seminário tem como objetivo reforçar a importância de uma imprensa independente na defesa da democracia e contará com a participação de autoridades e entidades representativas do segmento.

Além dos integrantes da Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa, a conferência reunirá magistrados(as) e entidades que asseguram os direitos da imprensa para debater sobre o tema.

Magistrados(as) e servidores que tenham interesse podem acompanhar os debates, a partir das 10h, através do canal do CNJ no YouTube.