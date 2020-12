Colégio Batista oferece bolsas de estudos de 50% e 100%

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 15:04 horas

Inscrições podem ser feitas até o dia 20 de dezembro para o Ensino Fundamental e Médio

Volta Redonda– O Colégio do Instituto Batista Americano (CIBA) de Volta Redonda está oferecendo bolsas de estudos de 50% e 100% no 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio para 2021. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de dezembro através do link: https://form.jotform.com/203443573031648

O Colégio Batista está fazendo parte do programa CEBAS, que tem por finalidade oferecer bolsas de estudos aos alunos, cuja renda familiar se enquadre no perfil socioeconômico descrito no edital. A professora do CIBA, Aline dos Santos, explicou sobre quem pode participar do processo seletivo.

– O público-alvo do processo seletivo das bolsas de estudos são alunos regularmente matriculados no Colégio Batista, frequentes e adimplentes, bem como estudantes que queiram estudar no CIBA, do 1º ano do Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, com renda per capita de até 03 (três) salários mínimos – disse.

A professora destacou que a parceria com o programa CEBAS tem por finalidade ampliar as ações de cunho social do Colégio Batista na região.

– O Colégio Batista é uma Organização Social, prestadora de relevantes serviços socioassistenciais e missionário, integrada a sociedade local e capacitada juridicamente. A certificação CEBAS permitirá ao Colégio ampliar sua ação de cunho social, por isso, está realizando um processo seletivo de bolsa de estudo – comentou, acrescentando que “A instituição pretende ampliar sua atuação social, ofertando bolsas de estudos para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de uma educação de qualidade, em uma das instituições mais tradicionais de Volta Redonda.

Seleção

A professora Aline dos Santos destacou que os alunos, que vão concorrer as bolsas de estudos, devem se enquadrar nas regras descritas no edital, disponível para consulta no link: https://drive.google.com/file/d/17gczDZIi6iHx2nSAIhyTRIqoNK93nIHa/view

– O Colégio Batista em consonância com a Legislação regulatória das entidades sociais, utilizará da análise do perfil socioeconômico para concessão das bolsas de estudos. Serão considerados os eixos social e econômico do grupo familiar do candidato, onde no quesito econômico será avaliada a situação da renda e no quesito social, será relacionado à qualidade de vida, no qual se insere também seu patrimônio e bens adquiridos – finalizou a professora.