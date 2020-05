Colégio Militar de Volta Redonda abre inscrições para ano letivo de 2020

Matéria publicada em 2 de Maio de 2020, 13:07 horas

Aula inaugural está prevista para o dia 01 de junho

Volta Redonda – O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio publicou, no Diário Oficial do Estado do Rio de 30 de abril, o edital em abre 60 novas vagas para o primeiro ano do Ensino Médio em Volta Redonda, que fica na Avenida Professora Glória Roussin Guedes, S/N, Açude II . O mesmo edital abre 60 vagas para a mesma série na unidade de Miguel Pereira.

Os colégios estão situados em Volta Redonda (I CCBM – Volta Redonda) e Miguel Pereira (II CCBM – Miguel Pereira) e atendem alunos e alunas. São unidades escolares de ensino médio regular, cujo curso tem duração de três anos (1º, 2º e 3º anos). Na grade curricular estão disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e disciplinas cívico-militares, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira pela manhã, com complementação a tarde. Os colégios também oferecem a modalidade de Ensino a Distância (EaD), podendo, excepcionalmente, as atividades escolares serem complementadas nos dias de ponto facultativo, nos finais de semanas e nos feriados, de acordo com a necessidade do ensino.

As vagas oferecidas são destinadas aos candidatos oriundos da rede pública de ensino (federal, estadual ou municipal) ou, secundariamente, da rede privada de ensino (rede oficial de ensino), desde que tenham, no mínimo, 13 anos de idade até 01 de janeiro de 2020 e, no máximo, 16 anos de idade até 01 de janeiro 2020. Os candidatos devem, ainda, ter concluído com aproveitamento, sem dependência em nenhuma disciplina, o 9º ano do ensino fundamental.

Neste ano, a inscrição para a pré-matrícula e a solicitação de matrícula dos indicados e do cadastro de reserva serão realizadas pelos (as) responsáveis legais dos candidatos, de maneira totalmente online pelo site da corporação. Dessa forma, é importante estar atento ao disposto no calendário do edital.