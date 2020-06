Coleta Seletiva de Barra Mansa lidera ranking no estado do RJ

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 11:49 horas

Hoje o município tem aproximadamente 65% da sua área atendida pelo programa Barra Mansa

Barra Mansa – O Programa Coleta Seletiva do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) está, atualmente, em primeiro lugar em todo o estado, saindo na frente até mesmo de municípios como o Rio de Janeiro e Niterói. De acordo com o gerente do setor de Destinação Final de Resíduos Sólidos e responsável pela coordenação da ação, Sérgio Antônio da Silva, além de ser motivo de orgulho para o município, essa colocação é um grande incentivo para que o programa também busque alcançar o primeiro lugar no ranking nacional.

– Barra Mansa já ocupa, há algum tempo, o primeiro lugar no estado em coleta seletivo, saindo na frente até mesmo de grandes municípios com uma boa distância. Essa classificação é baseada em dados enviados para os órgãos ambientais, anualmente, à implantação da coleta em várias vertentes e ao nosso acompanhamento constante. que só tem ajudado o programa a crescer – destacou o coordenador.

Ao explicar sobre essas vertentes, Silva destacou que entre as cinco uma delas está relacionada ao cooperativismo, através do qual todo o resultado da coleta é destinado para os catadores da Coopcat (Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa). Essa cooperativa foi criada envolvendo os catadores urbanos, os de rua, e também as pessoas do antigo lixão do município, que foram remanejadas após o seu fechamento.

– Quando houve o fechamento do lixão, para que fosse iniciado os serviços da Central de Tratamento de Resíduos (CTR), os catadores remanescentes também foram incluídos na cooperativa, assim como outras pessoas de baixa renda que viviam da coleta. Hoje a Coopcat tem um convênio com o Saae e tudo o que é recolhido é destinado a esses cooperados, que processam os resíduos para em seguida venderem e garantir a renda de cerca de 40 famílias – explicou o coordenador, ao acrescentar que a cooperativa é uma instituição formalizada e devidamente autorizada para receber esse material

Demais vertentes

Ainda segundo o coordenador, as demais vertente paralelas incluem o trabalho feito nas escolas, onde além da coleta de material reciclável também se aplica o processo de educação ambiental junto a alunos, pais e professores e a que se destina aos órgãos públicos, através da qual o programa presta apoio aos diversos setores, incentivando nesses locais a destinação correta do lixo produzido no dia a dia.

– Temos ainda outra vertente, de extrema importância, que é a coleta seletiva porta a porta. Hoje ela atende 61 localidades, fazendo com que Barra Mansa tenha aproximadamente 65% da sua área atendida pelo programa, e nós já estamos nos preparando para, no próximos meses, incluir ainda mais bairros. E, para finalizar, destacamos a vertente dos grandes geradores, que são as empresas, os prédios e edifícios que também são visitados e aos quais também damos apoio para implantação da coleta seletiva Todo material coletado nesses lugares e encaminhado a cooperativa – disse Silva.

Crescimento do programa

Embora tenha sido criado em 2007, o programa de Coleta Seletiva teve um crescimento somente nos últimos anos, de acordo com o coordenador, devido ao incentivo do diretor Executivo do Saae, Fanuel Fernando e do atual prefeito, Rodrigo Drable. Ele recorda que até o início do governo, em 2017, eram somente 20 bairros atendidos pela coleta porta a porta e que, atualmente, esse número totaliza 61.

– O incentivo do diretor do Saae e do prefeito foi fundamental para dar gás ao nosso trabalho e para estender o programa para outras localidades. Diante disso tudo nós queremos não só manter só o primeiro lugar no estado, no que se refere a coleta seletiva, mas também evoluir para estarmos entre as primeiras colocações a nível nacional.

Temos todo o apoio para alcançar isso e esse será o nosso objetivo – afirmou o coordenador.

Com relação ao funcionamento do programa, Silva explicou que nos bairros a coleta é feita com a orientação dos agentes. As datas das coletas são divulgadas aos moradores e o caminhão passa semanalmente. Para os grandes geradores existe uma escala diferente e outro veículo fica disponível para recolher os resíduos. Já no Centro da cidade, Silva explicou que são dois horários diferentes: o da parte da tarde e o noturno.

– Existe também a coleta de óleo nas escolas, que temporariamente está paralisa por conta da pandemia, no entanto, esse trabalho está mantido nos bares e restaurantes com os quais temos convênio – completou Silva

Para finalizar, ele destacou a importância da participação da população em todo o processo de coleta seletiva no município e agradeceu ao apoio dos que se disponibilizam a separar, no dia a dia, o que é reciclável.

– Esse apoio o é fundamental para que o nosso trabalho dê certo. Quem ainda não participa da coleta e tiver interesse em se informar sobre os dias e locais onde são feitas podem entrar em contato através dos telefones (24) 3322-0256 ou (24) 3512-4333. Estamos à disposição para qualquer dúvida – finalizou o coordenador.