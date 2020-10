Colisão com poste deixa motorista ferido em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Um homem, de 32 anos, ficou ferido após se envolver num acidente na madrugada dessa segunda-feira (19), em Barra do Piraí. O carro em que a vítima conduzia, bateu num poste na Rua João Pessoa, no Centro. Com o impacto, a estrutura acabou caindo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).