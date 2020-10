Colisão entre veículos deixa um morto em Angra dos Reis

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 08:22 horas

Angra dos Reis – Um homem, de 51 anos, morreu num acidente de trânsito na tarde dessa terça-feira (20), na Rodovia Rio-Santos (BR-101 ), no Camorim Grande, em Angra dos Reis.

Segundo informações, o Fiat Palio que a vítima conduzia bateu de frente com outro veículo, conduzido por um homem, de 43 anos, que sofreu apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou a vítima sem vida no local. As causas do acidente estão sendo apuradas. Há suspeita de que o motorista, que morreu, tenha passado mal ao volante. Ele seria morador da Japuíba.