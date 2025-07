Colônia de Férias de Inverno reúne 1,5 mil crianças e adolescentes em VR

Volta Redonda – A Colônia de Férias de Inverno de Volta Redonda teve início nesta segunda-feira (21) com a participação de cerca de 1,5 mil crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 14 anos. O projeto, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (Smel), será realizado até a próxima sexta-feira (25) em oito polos esportivos espalhados pela cidade: Ginásios Açude, Siderlândia, Santa Cruz, 249, Três Poços, Unifoa, Vila Rica e São Geraldo.

As atividades acontecem em turnos variados: manhã e tarde nos polos Açude, Siderlândia e Santa Cruz. Já no ginásio do bairro São Geraldo as atividades serão realizadas na parte da tarde e pela manhã na 249, Três Poços e UniFOA.

Ao longo da semana, os participantes poderão vivenciar uma programação com várias atividades recreativas, como gincanas, oficinas de dança e lutas, jogos de tabuleiro e dinâmicas em grupo. Todos os alunos recebem lanche diariamente.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou a importância da iniciativa durante o recesso escolar.

“A Colônia de Férias é uma forma de ocupar as crianças e adolescentes com atividades saudáveis, oferecendo um ambiente seguro, com interação, esporte e diversão”.

Um dos polos com maior movimentação é o Ginásio Poliesportivo do Siderlândia, onde as atividades acontecem nos dois turnos ao longo da semana. Segundo a coordenadora do local, Lidiene dos Santos, nesta segunda-feira, as atividades foram concentradas no período da manhã e as turmas precisaram ser divididas.

“Hoje tivemos um aulão de capoeira, e agora cada professor está conduzindo atividades dentro do ginásio. Cerca de 100 crianças participaram só pela manhã, e mais de 20 novas inscrições foram feitas hoje”, ressaltou a coordenadora.

Entre os participantes, o adolescente Kauã César Nunes Carvalho Clemente, de 13 anos, disse que já participa da Colônia há três anos.

“É bom, ajuda a distrair a cabeça durante as férias. Se eu não estivesse aqui, estaria acordando agora”, afirmou.

Já a aluna Giovana Pereira de Souza, de 10 anos, moradora do bairro Açude I e aluna da Escola Municipal Paulo VI, contou que optou por ficar na Colônia mesmo com planos de viagem.

“Tem várias brincadeiras, passeios, muita coisa legal. Eu ia viajar para a praia, mas preferi vir pra Colônia. Falei para minha mãe que gosto muito daqui, e como ela também trabalha, achei melhor ficar”, destacou Giovana.

A Colônia de Férias também se torna uma alternativa para os pais que buscam atividades educativas e esportivas para os filhos durante as férias. A dona de casa Renata Ferreira de Oliveira, de 28 anos, moradora do Jardim Belmonte, levou seus dois filhos para participar da programação.

“Inscrevi a Maria Vitória, de 10 anos, e o Luiz Otávio, de 13. É uma forma deles praticarem atividades físicas, aproveitarem as férias e saírem um pouco do celular”, explicou Renata.