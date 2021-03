Matéria publicada em 12 de março de 2021, 08:31 horas

Resende- Após receber na manhã de quinta-feira, dia 11, mais uma remessa com novas doses da vacina contra a Covid-19. O novo lote com 1.060 doses do imunizante Coronavac para a primeira aplicação da vacina nos grupos prioritários, além de um lote com 170 de segunda dose.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Resende segue os critérios rigorosamente estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização, do Governo Federal, e neste momento estas doses continuarão destinadas para a vacinação dos idosos com mais de 75 anos e também para os profissionais liberais da saúde. Já o

lote de 170 doses serão destinados para a aplicação da segunda dose nos grupos prioritários que já foram vacinados anteriormente para que a imunização seja concluída.

-Aos poucos vamos conseguindo imunizar os grupos prioritários, conforme novas doses vão chegando para nosso município. Mas não devemos nos descuidar e continuar seguindo os protocolos sanitários. Nesta quinta-feira também, os idosos acima de 80 anos recebem a segunda dose da vacina em casa, é muito importante que esse grupo permaneça em casa para receber a vacina e para que a imunização seja completada com sucesso – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Prefeitura de Resende divulga diariamente as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 nas redes sociais. Até a última atualização, do dia 11 de março, foram 9.833 doses aplicadas, sendo 7.764 de primeira e 2.069 de segunda dose em Resende.