Com academias fechadas, treino online é a opção para se exercitar em casa

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 14:07 horas

Volta Redonda- Diante do fechamento obrigatório das academias de ginástica no município para evitar aglomerações de pessoas devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os treinadores estão buscando alternativas para continuar dando assistência aos alunos no período de quarentena. Os treinos online estão em alta nesse momento de reclusão social e são a saída para seguir se exercitando, além disso, as videoaulas podem ajudar no equilíbrio da saúde mental.

O professor de muay thai, Marcos Fera, da equipe Revolution Fight Team de Volta Redonda, é um dos profissionais que estão disponibilizando videoaulas para os alunos e ex-alunos. A rede social tem sido utilizada como ferramenta levando o treinador para dentro da casa dos iniciantes nas artes marciais: muay thai, jiu jitsu e kung fu.

– Criei um grupo no WhatsApp, fiz um link, e os alunos acessam para conferir os treinos. Com isso, eles podem ver e rever, pausar, e estar atenta a técnica correta do exercício que será feito em casa. Em relação aos equipamentos, a grande maioria dos alunos tem só a luva porque o restante dos materiais fica na academia, mas eu recomendo fazer os exercícios com os utensílios que o aluno tiver em casa. Ontem, por exemplo, eu usei uma parede como saco de pancada, eu mostrei aos alunos como fazer para não se machucar – explicou, acrescentando que a maioria dos exercícios que são recomendados para fazer em casa, o aluno vai utilizar o peso corporal dentro das suas limitações.

Uma vez por semana o professor de muay thai também divulga nas suas redes sociais um treino especial para os seguidores.

– Além do aplicativo de mensagens, estamos também utilizando o Instagram para tirar dúvidas das videoaulas e esclarecer outras questões nas lives. Disponibilizo também uma aula para todos os meus seguidores na rede social uma vez por semana – disse.

Em outra academia em Volta Redonda, as treinadoras também estão disponibilizando videoaulas no Instagram todos os dias para as alunas ativas. Para não perder o ritmo dos treinamentos, a aluna Neusa Silva segue as orientações dos exercícios.

– Estou fazendo todos os dias os exercícios, mas não é fácil fazer em casa, tem que manter a disciplina e foco mesmo estando longe da academia – disse.

Os treinos consistem em abdominal, treino de membros inferiores, ombro, costas, tríceps, peito e glúteos. O treinamento intenso garante a queima de gordura, acelerando o metabolismo do corpo.

– Os treinos são ótimos queimo muita caloria, mas da preguiça por estar em casa. Mas temos que ser persistentes – afirmou.