Com aumento de casos de Covid-19, Secretaria de Saúde quer mais consciência da população

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 17:37 horas

Secretário diz que população está descumprindo medidas de prevenção à doença oferecendo risco de transmissão do vírus

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde observou que parte da população de Porto Real tem descumprido as medidas de prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com o secretário, Luiz Fernando Curty Jardim, a equipe vem recebendo denúncias de aglomerações nas ruas e em residências de moradores, que insistem em promover eventos. Ainda segundo o secretário, que também é médico, o número de infectados pelo vírus, registrou aumento em Porto Real, neste mês de julho.

– São muitos relatos de aglomerações em vias públicas, festas particulares e reuniões familiares em Porto Real. Também ocorrem outras situações que contribuem para a disseminação da Covid-19 como, por exemplo, o desrespeito às normas sanitárias. Há muitas pessoas que fazem o seu papel, porém existe ainda um grande número que oferece risco ao semelhante e a si mesmo – afirmou o secretário e médico Luiz Fernando Curty Jardim.

As observações do secretário reforçam os dados levantados pela Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que divulgou nesta segunda, 13, um balanço atualizado da Covid-19. No dia 12 de junho eram 34 pessoas com diagnósticos confirmados. Já neste mês de julho, o número subiu para 103, conforme dados divulgados no início desta semana. Até a presente data, o número de recuperados correspondia a 46, enquanto no mês de junho eram 21.

Ainda de acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, em relação aos pacientes internados eram apenas dois no dia 12 de junho e, atualmente, são sete, sendo cinco no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e o restante no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Já o número de óbitos em decorrência do novo coronavírus foram registrados um total de três, até esta segunda-feira, dia 13.

Aumento na testagem para a doença

A Secretaria Municipal de Saúde acredita que o aumento no número de casos também ocorre pelo fato da testagem ter sido ampliada em cerca de 160%, até o último dia 03 deste mês. Atualmente são realizados testes para a Covid-19, no Laboratório Municipal e nas Unidades de Saúde da Família dos bairros: Jardim das Acácias; Freitas Soares; Bulhões e Jardim Real. No total foram 469 amostras colhidas entre testes rápidos e o RT-PCR, que é realizado através do swab (cotonete estéril para coleta de exames microbiológicos).

Consultas no Hospital Municipal

O Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis ainda informou que o número de consultas realizadas em um comparativo entre o primeiro e segundo trimestre deste ano apresentou significativa redução de 47%. No entanto, somente nos 10 primeiros dias de julho em relação ao mesmo período do mês anterior houve um aumento de aproximadamente 45% no número de atendimentos realizados na Clínica Médica.